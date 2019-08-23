Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.

По их сведениям, опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии, переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, поселились вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Отмечается, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки некоторых болезней. Ученые предупреждают, что после укуса одного такого комара туриста эпидемия может охватить весь регион.

Специалисты пояснили, что в южную часть России в связи с глобальным потеплением переместились два вида комаров — Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первых легко узнать по белым отметинам на ногах и спине, вторых — по пятнистому брюшку и черно-белыми полосам на ногах. Оба вида также способны переносить личинок нитчатых червей рода дирофилярия (Dirofilaria), которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

Ранее в августе ученые выяснили «вкусовые предпочтения» комаров. Наиболее привлекательные «жертвы» — это люди с I группой крови. Кроме того, отмечалось, что комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом.

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