Из тропиков вырвалась смертоносная болезнь

Министерство здравоохранения США сообщило о распространении в штате Флорида редкого вируса восточного конского энцефалита. В норме он встречается в отдаленных от цивилизации лесах Южной Америки, однако глобальное потепление способствует продвижению инфекции на север. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи обнаружили вирус в цыплятах, которые используются для мониторинга распространения инфекционных заболеваний. Патоген проникает в организм через укус зараженного комара, после чего в течение нескольких дней развивается смертельно опасное воспаление головного мозга. Заражение цыплят может свидетельствовать об увеличении риска случаев инфекции у людей в будущем.

Ранее, 3 июля 2019 года, сообщалось, что бразильские ученые установили происхождение вируса, вызвавшего худшую эпидемию желтой лихорадки в стране за последние 40 лет. Штамм, вызвавший эпидемию, впервые возник в штате Пара на севере Бразилии в 1980 году. Зараженные приматы распространились по всей Амазонке, пока не достигли Венесуэлы, Суринама и штата Сан-Паулу в 2013 году.

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