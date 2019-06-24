Предсказаны скорые смертоносные эпидемии

Экологи из Обернского университета в США выявили связь между исчезновением природных экосистем и возникновением новых инфекционных заболеваний. Таким образом, в будущем негативное воздействие человека на биосферу приведет к неблагоприятной эпидемиологической обстановке по всему миру. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Trends in Parasitology.

Исследователи пришли к выводу, что основной причиной появления инфекций является механизм, названный эффектом коэволюции. Предполагается, что изолированные участки лесов играют роль «островов» для животных, так же как «островами» являются хозяева для своих паразитов и паразиты — для инфекционных патогенов. Как только среда обитания становится фрагментированной (например, из-за вырубки лесов), хозяева, паразиты и инфекционные агенты начинают развиваться по независимым эволюционным траекториям, увеличивая свое генетическое разнообразие.

В свою очередь, увеличение генетического разнообразия патогенов повышает вероятность возникновения такого штамма, который сможет избежать воздействия со стороны иммунной системы хозяина и повысит свой зоонозный потенциал. Последний характеризует риск передачи инфекции человеку от животного, который является естественным резервуаром для болезни. Еще одним фактором, благоприятствующим возникновению новых эпидемий, является наличие во фрагментированной среде обитания «мостовых векторов» (bridge vectors): комаров, клещей и других кровососущих беспозвоночных.

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