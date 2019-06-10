Описаны четыре сценария конца света

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Основными угрозами жизни человечества являются эпидемии, ядерная война, природные катаклизмы и падение астероида, говорится в докладе, опубликованном на портале How Will The World End.

Опаснейшей для человечества болезнью эксперты признали туберкулез. По данным ВОЗ, в 2017 году им заразились десять миллионов человек, из них два миллиона погибли. При таких темпах распространения болезни она истребила бы население Земли менее чем за пять тысяч лет. Среди других смертельных заболеваний названы малярия, вирус Эбола и менингит.

На втором месте по степени опасности для населения Земли — ядерная угроза. В текущем году стрелки символических часов «Судного дня» были переведены на две минуты до «полуночи» (катастрофы — прим. «Ленты.ру»).

Основной климатической угрозой для Земли называют глобальное потепление. Отмечается, что при сохранении нынешних темпов потепления — 0,2 градуса за десять лет — глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет, после чего Мировой океан поднимется настолько, что вода затопит сушу.

Столкновение астероида с Землей маловероятно, считают авторы доклада. Однако в случае возможного падения одного из потенциально опасных астероидов — Florence — могут погибнуть 1,2 миллиарда жителей планеты.

Эксперты составляли список, основываясь на информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА.

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