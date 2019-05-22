В России предсказали скорый ледниковый период

Математики Уральского федерального университета пришли к выводу, что глобальное потепление вскоре должно смениться глобальным похолоданием. К такому выводу они пришли, проанализировав данные об изменении климата в древности. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что ученые определили скорое похолодание, заметив, что на протяжении последних 10 миллионов лет глобальные потепления всегда сменялись глобальными похолоданиями. При этом они учитывали изменения средней температуры Мирового океана, объемов углекислого газа в атмосфере и растительности на Земле, а также массы континентального и морского льдов. Снижение средней температуры атмосферы Земли должно произойти из-за нарушений циркуляций в Мировом океане, вызванных притоком пресной воды.

Исследователи отметили, что в последнее время перепады температуры стали более резкими, при этом основными факторами являются природные процессы. Однако ученые подчеркивают, что в наши дни одну из ключевых ролей играет новый, антропогенный фактор, в том числе вырубка лесов и выбросы углекислого газа в атмосферу, что может привести к непредсказуемым последствиям. Точно определить, когда начнется новая эпоха оледенения, российские ученые пока не могут.

Сейчас они работают над созданием математической модели, учитывающей процессы, влияющие на изменения климата. Это позволит точнее определить будущее климата планеты.

Однако ученые во всем мире уже применяют похожие климатические модели. В частности, удалось установить, что текущее глобальное потепление не имеет никакого отношения к естественным природным процессам (например, циклам Миланковича) и значительно продлевает продолжительность климатического оптимума. В ином случае тенденция к похолоданию установилась бы в ближайшие годы. Кроме того, в настоящее время происходит равномерное нагревание всего земного шара, в то время как прошлые изменения климата (например, покрытие Гренландии льдом или «Зеленая» Сахара) носили более локальный характер и вызваны колебаниями в земной оси.

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