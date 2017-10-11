Эксперт оценила последствия глобального потепления для России

Профессор Амстердамского университета (Нидерланды) Луиза Фреско назвала страны, климатические условия в которых могут улучшиться в результате глобального потепления. Об этом специалист в области устойчивого развития сельского хозяйства в ходе третьего Международного молодежного аграрного саммита (Global Youth Ag-Summit 2017), проходящего в Брюсселе (Бельгия) с 9 по 13 октября 2017 года, сообщила корреспонденту «Ленты.ру».

«У общественности часто создается впечатление, что глобальное потепление — это всегда плохо. В некоторых случаях это не так. Происходит смещение областей произрастания сельскохозяйственных культур. Россия, Китай и, в частности, Канада, окажутся в выигрыше... Это (глобальное потепление — прим. «Ленты.ру») не негативно для России», — отметила эксперт. Однако, как заявила Фреско в беседе с журналистами, для значительного числа стран мира глобальное потепление представляет опасность. По ее мнению, климатические изменения на планете произойдут быстро, однако для точной оценки их сроков и последствий необходимы дальнейшие исследования.

Целью Global Youth Ag-Summit является привлечение внимания общества, прежде всего молодежи, к вопросам продовольственной безопасности, проблеме голода на планете, обеспечения продовольствием растущего населения Земли и рационального использования ресурсов. Саммит проходит третий раз, его организатором выступает международный концерн Bayer. В 2017 году партнерами компании стали молодежная ассоциация Groene Kring и Федерация молодых фермеров (Fédération des Jeunes Agriculteurs).

В Global Youth Ag-Summit 2017 принимают участие сто делегатов (18-25 лет) из 49 стран мира. Отбор участников, которые считаются потенциальными лидерами сельского хозяйства будущего, проводился на основе конкурса эссе на тему «Как обеспечить продовольствием растущее население Земли?». Россию на мероприятии представляют три делегата: Юлия Моисеева (Нижний Новгород), Дарина Сердюкова (Ставрополь) и Юлия Петушкова (Омск).

Ранее ученые Института леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук показали, что к 2080-м годам «Сибирь будет характеризоваться более мягким и умеренным климатом с меньшим охватом вечной мерзлоты», в результате чего возникнут подходящие условия для выращивания «теплолюбивых культур — фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно, некоторых сортов винограда, способных переносить все еще суровые зимние условия».

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С другой стороны, из-за глобального потепления в большинстве регионах планеты ожидается ухудшение климатических условий для жизни человека. В частности, к 2050 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке летние дневные температуры будут достигать 46 градусов Цельсия, а средняя летняя температура ночью — не ниже 30 градусов (в оптимистичном прогнозе). Увеличение продолжительности засухи и рост частоты песчаных бурь могут спровоцировать массовые миграции населения данных территорий. В другом исследовании показывается, что через 60 лет в странах Персидского залива станет невозможным нахождение людей вне оборудованных кондиционерами помещений. Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП стран Ближнего Востока к 2050 году из-за нехватки пресной воды сократится более чем на 14 процентов.