69-я параллель
 
Последние новости
Президент России пообещал ответить на хамское отношение США
Показавшего средний палец болельщикам футболиста «Зенита» накажут
Умерла татарская певица Хания Фархи
Огненные красные муравьи впервые атаковали человека
«Переставлявшую машину» Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав
Твит о плавающих у берегов Крыма фекалиях проиллюстрировали снимком Тимати
Путин отказался оценивать работу Трампа на посту президента США

«Климат Сибири станет подходящим для фруктов и арбузов»

Красноярские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири

Перейти в «Мою Ленту»
Озеро Плахино-Боровое
Озеро Плахино-Боровое
Фото: wikimedia.org

Доктор биологических наук Надежда Чебакова и кандидат биологических наук Елена Парфенова из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения Российской академии наук изучают возможные последствия изменения климата в Сибири. Последняя их работа была представлена на конференции в городе Тиба (Япония), организованной Японским и Американским геофизическими союзами. Корреспондент «Ленты.ру» поговорил с учеными об их исследованиях.

«Лента.ру»: Вы прогнозируете, что в 2080-х годах в Средней Сибири смягчится климат и сократятся территории с вечной мерзлотой. Что именно стоит ожидать к этому времени, на что станет похожа современная Сибирь?

Надежда Чебакова: В публикации 2009 года мы применяли модели Хадли Центра из Великобритании (HadCM3 и сценарии B1 и A1F). Сейчас мы используем результаты двадцати климатических моделей, разработанных мировыми климатическими центрами. Наблюдения и прогоны климатических моделей показывают, что температура воздуха будет увеличиваться на территории Сибири в течение века, что окажет существенное влияние на растительность и, в частности, на сибирские леса. В более теплом и сухом климате сибирские леса сдвинутся на северо-восток, а на юге сильно раздвинутся лесостепи и степи. Из-за повышенной сухости преимущество получит светохвойная тайга из лиственницы (сибирской и даурской) и сосны.

Таяние верхнего слоя мерзлоты и расширение активного слоя почвы с корневыми системами деревьев приведет к продвижению темнохвойной тайги из кедра, пихты и ели на север. Только одна древесная порода, лиственница даурская, способна расти на вечной мерзлоте, ареалы остальных хвойных ограничены на севере вечной мерзлотой. Таяние вечной мерзлоты активизирует термокарстовые процессы и солифлюкции, что скажется и на лесе. Однако таяние не будет быстрым, и тайга из лиственницы даурской будет по-прежнему преобладать в Сибири.

Вечная мерзлота играет и положительную роль в жизни сибирских лесов. В центре Евразии недостаточно осадков для древесных растений. Без вечной мерзлоты здесь были бы только степи или болота. Дополнительная влага от сезонного таяния мерзлоты меняет ситуацию. Сухость климата и накопление горючего материала вследствие отмирания деревьев будут способствовать возникновению крупных пожаров, особенно на южной границе тайги. Именно пожары уничтожат леса на юге, и они уже не смогут восстановиться из-за сухой и жаркой погоды.

Таким образом, пожары и таяние вечной мерзлоты — механизмы, которые определят судьбу таежных лесов, их структуру, состав и продуктивность. В климате Сибири сложатся подходящие условия для широколиственных лесов, элементы которых — реликтовая флора — встречаются и в настоящее время в рефугиумах, оставшихся с оптимума голоцена, особо благоприятных теплых и влажных условиях Западного Саяна, Хамар-Дабана и Кузнецкого Алатау («Липовый остров»).

Согласно вашим прогнозам, опубликованным еще в 2011 году, к концу XXI века 50-80 процентов Средней Сибири станут пригодными для сельского хозяйства из-за изменения климата. Расчеты показывают, что граница произрастания традиционных для Сибири сельскохозяйственных культур может продвигаться каждые десять лет на семьдесят километров севернее. В Сибири будут выращивать бобы и виноград?

Надежда Чебакова: Климатические ресурсы и плодородные почвы на юге Сибири, так называемые сибирские черноземы, уже сейчас позволяют выращивать много основных (главных) агрокультур — яровую пшеницу, озимые рожь и пшеницу, другие зерновые и раннеспелые бобовые, фуражные культуры. При потеплении увеличится продолжительность сезона роста, повысятся летние температуры, смягчатся и сократятся зимы. Климат Сибири станет подходящим для теплолюбивых культур — фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно, некоторых сортов винограда, способных переносить все еще достаточно суровые зимние условия.

Кстати, в последние годы в окрестностях Красноярска прекрасно себя чувствует и распространяется интродуцированный дикий дальневосточный виноград. Выращивание новых интродуцированных агрокультур сократит их импорт и расходы на доставку. Более того, в Сибири можно будет культивировать масличные культуры (подсолнечник на зерно, рапс, сою, кукурузу и другое) и развивать индустрию биотоплива. Однако следует учесть, что продвижение агрокультур на север может быть ограничено неподходящими для земледелия почвами, формирование которых не успевает за темпами изменения климата.

Экологический потенциал ландшафта для большей части Средней Сибири к 2080-м годам увеличится, что сделает регион значительно более комфортным для человека. К каким миграционным последствиям это может привести?

Елена Парфенова: Здесь хотелось бы сказать о том, как мы пришли к работе по оценке изменения комфортности климата для населения Средней Сибири, Азиатской России. Среди главных проблем, волнующих сейчас человечество, значатся и изменение климата, и миграция населения. В списке конференций по изменению климата я увидела состоявшуюся в прошлом году в Британском музее Anthropology, Weаther and Climate Change. Это вызвало у нас интерес, и к ноябрю 2016 года на ежегодную конференцию Гуманитарного института нашего Сибирского федерального университета «Специфика этнических миграционных процессов в Средней Сибири в ХХI веке» мы уже представили первый вариант своей презентации прогноза. Правда, гуманитарии не обратили на это особого внимания, их больше волновал лингвистический анализ эпитетов, которые ассоциировались у местного населения с образом мигранта…

Воздействие окружающей среды на человека допромышленной эпохи наиболее ярко представлено в полузапрещенном в свое время труде Льва Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». «Броня цивилизации» (одежда, обувь, жилище, отопление, вентиляция и так далее), по выражению Бориса Прохорова, сделала человека независимым от самых экстремальных условий, все дело только в себестоимости этой независимости. Работы по районированию нашей огромной страны по условиям жизнедеятельности человека ведутся с 30-х годов прошлого столетия. На них, в частности, основана система выплаты районных коэффициентов и других компенсаций, отражающих суровость климата.

Из множества показателей, использующихся географами, геоэкологами и экологами человека для характеристики и районирования климата, мы выбрали три: суровость климата, характеризующуюся категориями сумм отрицательных температур или сумм холода по Заболотнику, наличие вечной мерзлоты; экологический потенциал ландшафта, представляющий собой уровень теплоресурсов территории, обеспеченный влагоресурсами, то есть в засушливых или пустынных условиях экологический потенциал ландшафта даже в жарких зонах будет иметь небольшую величину. Этот показатель разделили на категории: в первую входили территории с самым высоким значением, поэтому в будущем уменьшится не экологический потенциал Средней Сибири, а номер категории. Автор этого показателя, известный географ Анатолий Исаченко сопоставил категории экологического потенциала ландшафта с плотностью населения России и заметил, что при переходе от одной категории к другой плотность населения меняется примерно в три раза.

В России плотность населения меняется от сотен человек на квадратный километр до сотых… Используя все это, мы и установили, что при изменениях климата по ансамблевым проекциям к концу текущего века экологический потенциал ландшафта изменится на одну, при крайнем сценарии — на две категории. На языке экологии это означает увеличение емкости экологической ниши для человека в три-десять раз. Оказалось, что хотя большинство публикаций говорит об исходе, связанном с климатической миграцией, например, от засухи или наводнений, привлекательность сибирской территории может повыситься. Впрочем, многие вопросы тут еще только поставлены: например, откуда, с каких территорий, следует ожидать пополнения населения в новом климате? Мы надеемся продолжить исследования.

Почему, несмотря на былые перемены в климате Сибири, когда оттаивала вечная мерзлота, плейстоценовые экосистемы, где жили мамонты, процветали на протяжении двух миллионов лет? Вряд ли мамонты, бизоны, лошади и олени были обитателями болот. Не означает ли это, что проблема заболачивания Сибири из-за глобального потепления преувеличена?

Надежда Чебакова: Мы согласны с тем, что в Восточной Сибири проблема заболачивания, возможно, преувеличена, поскольку рельеф в целом пересеченный. Но вот на севере равнинной Западной Сибири ситуация другая. Следует также учитывать, что многие мерзлотные структуры содержат до 50-70 процентов льда по объему, и при таянии лед превратится в воду. Что же касается мамонтов, то они наслаждались жизнью в гораздо более продуктивных тундростепях в прохладном и сухом климате в конце плейстоцена.

О вашем исследовании сообщил Американский геофизический союз. Ваша работа интересует иностранных ученых? С кем вы сотрудничаете?

Надежда Чебакова: Так исторически сложилось, что несколько ученых нашего Института были включены в программы NEESPI (Northern Eurasia Earth Science Partnership Initiative) с 2004 года и NEFI (Northern Eurasia Future Initiative) с 2015 года. Они представляли свои исследования на конференциях геофизических союзов — Американского, Европейского и Японского. На таких конференциях собирается от семи до 20 тысяч исследователей, работающих по сотням секций. Наша секция называется Sustainable development under environmental, socio-economic and climatic changes in Northern Eurasia. Главный координатор секции — Павел Гройсман, сотрудник NOAA (National Ocean and Atmosphere Administration), в настоящее время руководитель мегагранта правительства России с Институтом океанологии РАН.

Раньше у нас были общие проекты с американскими коллегами по линии NEESPI, US Forest Service, НАСА, касающиеся прогнозов изменения растительности, пожарной опасности, оценки агроклиматического потенциала Сибири, но уже второй год мы действуем только в рамках проекта РФФИ. Обычно на таких конференциях мы представляем работы лесного профиля, но в этот раз решили обратить внимание на антропологические аспекты изменения климата на исследуемой нами территории, поскольку социально-экономический аспект важен для Северной Евразии так же, как и ресурсный.

Руководство института помогает вам?

Елена Парфенова: Обсуждая в наше время любую научную тему, невозможно не затронуть и проблему реформирования и перестройки академической науки. В нашем ныне объединенном ФИЦ КНЦ (Федеральном исследовательском центре «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» — прим. «Ленты.ру») над сотрудником стоит семь иерархических ступеней начальников — завлабы, завотделами, замдиректора обособленных институтов, директора обособленных институтов, руководители базовых проектов, замдиректора ФИЦ КНЦ, директор ФИЦ КНЦ. Некоторые из них — трижды и четырежды начальники. То есть ФАНО (Федеральное агентство научных организаций — прим. «Ленты.ру») добилось своего — механически соединило институты, но внутри оказалась эклектика из старой советской системы лабораторий и новой — работы на результат по базовым проектам. На мой взгляд, можно безболезненно убрать четыре звена из этой конструкции (завлабов, завотделов, замдиректора и директоров обособленных институтов), а не запугивать сотрудников грядущими сокращениями.

Еще раз подчеркну, что о сотруднике — настоящей производительной силе научного процесса — не думает никто. Например, чтобы поехать на конференцию, сотрудникам приходится брать дни в счет отпуска, а мне, в частности, на эту конференцию пришлось взять еще и день без содержания; и никто из дирекции, подписывая заявление, не остановил меня и не предложил оформить командировку (им это ничего бы не стоило — проезд и проживание оплачивала принимающая сторона).

Беседовал Андрей Борисов

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Названы главные агрокультуры Сибири будущего
Раскрыты сроки наступления глобальных пожаров в Сибири
Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири
Климатологи спрогнозировали смертельную для человечества жару
Названа новая причина вымирания мамонтов
69-я параллель
69-я параллель16:5121 июня

«Лета нет, но вы держитесь»

Реакция пользователей соцсетей на снегопад в Мурманской области в середине июня
21:2825 июля

Сбор средств на памятник Владимиру Высоцкому объявили в Красноярске

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

20:4826 июля

Швейцарские студенты приняли активное участие в работе АПУ

69-я параллель00:2922 июля

Улицы разбитых кораблей

Как в Териберке делают «Новую жизнь»
19:5621 июля

В Норильске освятили опасный перекресток Ленинского проспекта и Советской улицы

16:2225 июля

В национальном парке «Русская Арктика» назначен новый директор

23:5320 июля

В Енисей выпустили 316 тысяч мальков сибирского осетра

69-я параллель17:3818 июня

«Район настолько суровый»

Ради чего экстремал-одиночка отправится в Арктику по реке
19:40 7 июня

Красноярские депутаты решили наградить пенсионерку-путешественницу бабу Лену

20:5324 июля

Красноярский край занял первое место по уровню зарплат в Сибири

15:1630 июня

В ямальской тундре произошел выброс метана

Россия
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
«Подавать лягушку грузинам опасно»
Шеф-повар Мамия Джоджуа – о новой грузинской кухне
Президент России пообещал ответить на хамское отношение США
В центре Нижневартовска произошла перестрелка
26 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. Слева - директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков. Второй справа - временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Категории: Политика Репортаж: Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Карелию Место: Петрозаводск, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 26.07.2017 Автор: Михаил КлиментьевДовели до точки кипения
Почему в Петрозаводске Путин вспомнил о шоковой терапии
«Переставлявшую машину» Мару Багдасарян оштрафовали за езду без прав
Путин отказался оценивать работу Трампа на посту президента США
Все материалы
Мир
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Финский президент заявил об активизации отношений с Россией
Президент Южной Кореи стал хозяином дворняги из приюта
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Саакашвили пригрозил Порошенко свержением
Губернатор Запорожской области заявил о подготовке переворота в регионе
После мемов с Кейджем казахстанский министр решил дарить чапаны всем гостям
Суд запретил президенту Молдавии проводить референдум о расширении полномочий
Украинские официальные лица проигнорировали День Крещения Руси
Эксперт заявил о невозможности создания Малороссии
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
Альфа-банк и S7 Airlines запустили продажу билетов через блокчейн
Кудрин предрек России долгие годы под санкциями
Россия отложит реализацию части арктических проектов
Снижение бедности в России объяснили «замерзанием» прожиточного минимума
Нефти Brent предсказали рост до 60 долларов
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Все материалы
Бизнес
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Европейский бизнес выступил против новых антироссийских санкций США
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
Немцы предложили России выход из ситуации с турбинами Siemens
Shell заявила о готовности работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций
Суд разрешил Потанину не платить бывшей жене 850 миллиардов рублей
Разработчик МС-21 рассказал о сроках начала серийного производства самолета
Все материалы
Силовые структуры
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Первую партию двигателей для новых Ту-160М2 изготовят до конца 2018 года
Сбивший насмерть пешехода бывший мэр Ярославля вновь оказался под следствием
Суд рассмотрит дело об убийстве мэра подмосковного города 11-летней давности
Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком в Балашихе отказались выпустить из СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
НАСА в третий раз испытало двигатель для сверхтяжелой ракеты
Представлены новые рекомендации по лечению антибиотиками
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Половина Млечного Пути оказалась внегалактической
Все материалы
Спорт
«Свиньи», «кони» и геи
За что болельщики «Зенита» регулярно «травят» своих футболистов
Умер бывший футболист «Динамо» Маслов
В Петербурге отказали решившему принять православие голландскому футболисту
Глава Bellator назвал следующего потенциального соперника Емельяненко
Макгрегор пообещал Мэйуэзеру бой-реванш по правилам MMA
«Зенит» продал абонементы на несуществующие места
Овечкин возглавил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes
Все материалы
Культура
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Директор Большого рассказал о вероятности переноса «Нуреева» на декабрь
Учитель отказался вырезать голую грудь из «Матильды»
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
СМИ узнали о переносе «Нуреева» на декабрь 2017 года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Вайнахи рассказали о месяцах преследования женщин за «полуголые» фото в соцсетях
Американский журналист взял интервью у кулера с водой
Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Из камеры в камеру
Как порнозвезды и сторонники Навального становятся жертвами массовой слежки
Warner Bros. выпустила VR-рекламу хоррора с «вашими величайшими страхами»
Все материалы
Ценности
Скоростной режим
Гоночные и раллийные ретроавтомобили на аукционе Silverstone
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Борису Джонсону подарили легинсы «как у Хью Джекмана»
Арабские судостроители отделали яхту хризопразами и аметистами
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Tiffany & Co. повесила ключи на шею Эль Фэннинг
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Все материалы
Путешествия
Лететь нельзя вернуть
Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Среди выселенных из отеля в Турции туристов оказалось около 70 россиян
Британский ресторан затроллил недовольного посетителя «гейским» названием коктейля
Старейший в России заповедник начал сбор средств на сохранение Байкала
Из пятизвездочного турецкого отеля выселили несколько сотен туристов
В стамбульском аэропорту столкнулись два самолета
Все материалы
Из жизни
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Анджелина Джоли рассказала о перенесенном параличе лицевого нерва
Обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках
Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона
Гигантский паук Арагог испортил влюбленным из Австралии романтический ужин
Все материалы
Между нами все кончено!
Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя
Битва трех респектабельных седанов на солярке
BMW 5 серии против Mercedes-Benz E-класса и Jaguar XF
Как Nissan сделал внедорожник с кузовом «купе»
Забытые концепт-кары: Nissan Trail Runner
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
В Берлине нашли заброшенную мастерскую с «Москвичами»
Опубликованы первые фотографии нового Rolls-Royce Phantom
Появились подробности о моторах нового кроссовера BMW
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы