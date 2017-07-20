Раскрыты сроки наступления глобальных пожаров в Сибири

Российские ученые из Института леса имени Владимира Сукачева (Красноярск) Сибирского отделения Российской академии наук полагают, что во второй половине XXI века начнется заселение Сибири широколиственными лесами, данный процесс будет сопровождаться масштабными пожарами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Растущая сухость климата и накопление горючего материала вследствие отмирания деревьев будут способствовать возникновению крупных пожаров, особенно на южной границе тайги. Именно пожары будут уничтожать леса на юге, которые уже не смогут возобновиться из-за растущей частоты сухой и жаркой погоды», — сказала доктор биологических наук Надежда Чебакова.

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Эксперт отметила, что пожары и таяние вечной мерзлоты станут основными факторами, определяющими существование таежных лесов, их структуру, состав и продуктивность. «В центре континента Евразии выпадет недостаточное количество осадков для поддержания жизнедеятельности древесных растений. В отсутствие вечной мерзлоты, здесь могли бы быть только степи или болота. Но при ее наличии дополнительная влага от сезонного таяния мерзлоты позволяет существовать древесной растительности», — сказала эколог.

Чебакова полагает, что в «в будущем климате Сибири появятся потенциальные условия для существования широколиственных лесов. «Привлекательность сибирской территории может повыситься», — отметила ее коллега, кандидат биологических наук Елена Парфенова.