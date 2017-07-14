Российские климатологи спрогнозировали цветущее будущее Сибири

Ученые Института леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук показали, что к 2080-м годам глобальное потепление сделает Сибирь привлекательным местом для жизни. На доклад ученых, сделанный в городе Тиба (Япония) на совместной конференции Японского и Американского геофизических союзов, обратил внимание второй.

«Согласно прогнозам моделей CMIP5, к 2080-м годам Сибирь будет характеризоваться более мягким и умеренным климатом с меньшим охватом вечной мерзлоты... Прогнозируемый умеренный климат и удвоение растениеводства могут привлечь людей к миграции в Сибирь в течение этого столетия», — заявляют авторы в работе.

В качестве объекта для исследования ученые выбрали климат Центральной Сибири — географический регион России, который, согласно исследованию, расположен между 85-105 градусами восточной долготы и 51-75 градусами северной широты, включая Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. Для прогнозирования специалисты использовали десять глобальных климатических моделей проекта CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project).

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Авторы показали, что к 2080-м годам температуры в середине зимы в Центральной Сибири поднимутся на 9,1 градуса Цельсия, а лета — на 5,7 градуса, уровень годовых осадков вырастет на 60-140 миллиметров. Экологический потенциал ландшафта, определяющий его пригодность для человека, для большей части Центральной Сибири уменьшится на 1-2 (шкала варьируется от 1 до 7, где 1 отвечает наиболее высокому потенциалу), а плотность населения может увеличиться в три раза.

Климатические данные за 1960-1990 годы со ста метеорологических станций, также проанализированные учеными, показали, что современный климат в целом неблагоприятен для проживания людей в Центральной Сибири, особенно в зоне вечной мерзлоты. Лишь некоторые земли в лесостепной зоне, свободные от вечной мерзлоты, в настоящее время подходят человеку.

Авторы и эксперты сходятся во мнении, что миграции людей в Сибирь могут помешать социально-экономические факторы, в частности слаборазвитая инфраструктура региона, а также заболачивание местности. Последний фактор приводит к высвобождению в атмосферу метана и, как следствие, потеплению. Повышение температур, в свою очередь, спровоцирует активное распространение лесов, которые поглощают углерод и тем самым замедляют потепление.