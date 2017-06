Ученые предупредили о появлении гигантской озоновой дыры над США

Американские ученые предупредили об угрозе возникновения озоновой дыры над Соединенными Штатами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Гарвардский университет (США).

Специалисты показали, что в летнее время озоновый слой над центральной частью США уязвим к эрозии. Эксперты полагают, что разрушение защитного стратосферного слоя может произойти из-за дихлорида хлора, повышенные концентрации которого зафиксированы в атмосфере над США.

Главная опасность, которую представляет истончение или исчезновения озонового слоя — отсутствие защиты от ультрафиолетового излучения, одной из главных причин рака кожи. Ученые подсчитали, что уменьшение на один процент озона в стратосфере способствует увеличению на три процента случаев этого заболевания (то есть дополнительно появится сто тысяч больных). В Соединенных Штатах в настоящее время ежегодно регистрируется около 3,5 миллиона случаев заболевания раком кожи.

Специалисты отмечают, что кроме антропогенных факторов, вклад в деградацию озонового слоя вносят извержения вулканов. К своим выводам ученые пришли, проанализировав многолетние данные о динамике содержания озона в стратосфере над США.