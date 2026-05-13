Вэнс сравнил себя с персонажем известного фильма

Вэнс: Пока Трамп в Китае, я чувствую себя как герой фильма «Один дома»

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, почему не поехал в Китай с президентом США Дональдом Трампом. Теперь политик чувствует себя героем фильма «Один дома», пишет РИА Новости.

«По правилам Секретной службы я не выезжаю за пределы страны в одно время с президентом. Так что в такие дни я иногда чувствую себя Маколеем Калкиным из "Один дома"», — отметил Вэнс.

Трамп ранее прибыл в Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Вэнс также пожаловался, что без американского лидера и сопровождающих его лиц в резиденции стало пусто.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.

Однако до этого американские эксперты сообщили о возможном расколе в команде президента США Дональда Трампа. Из-за усиливающихся противоречий на фоне конфликта с Ираном и других спорных решений администрации постепенно формируется другой лагерь, который может возглавить Джей Ди Вэнс.