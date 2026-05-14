Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:53, 14 мая 2026Бывший СССР

В литовском учебнике нашли восхваление пособников нацистов

РИА Новости: Литовский учебник восхваляет деятельность пособников нацистов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В литовском учебнике истории для 10-ых классов нашли восхваление деятельности пособников нацистов, так называемых «лесных братьев». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Лесными братьями» называют националистические движения, действовавшие на территориях прибалтийских республик СССР в 1940-1950-ые годы. Во время Великой Отечественной войны они участвовали в геноциде мирных жителей на оккупированных немцами территориях.

«Авторы пытаются обелить длившуюся десять лет террористическую активность "лесных братьев", несмотря на то, что те были причастны к гибели мирного населения республики. В учебнике также героизируется борьба "лесных братьев" с созданием колхозов», — говорится в публикации.

Ранее освобождение Молдавии советскими войсками было представлено в новом молдавском учебнике как «серьезная проблема» для Румынии. Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович отметил, что этот учебник стал частью программы оправдания нацизма в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Продажи одного вида бензина в России стали убыточными

    В литовском учебнике нашли восхваление пособников нацистов

    В США оценили возможность возобновления боевых действий с Ираном

    Врач оценил возможность умереть от страха

    Страна ЕС ввела уголовную ответственность за осквернение советских памятников

    Евросоюз обвинили в желании продолжать боевые действия на Украине

    Украинские БПЛА атаковали мирных жителей ДНР во время эвакуации

    В России оценили риски от применения ВСУ системы Palantir

    В США разоблачили Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok