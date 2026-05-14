РИА Новости: Литовский учебник восхваляет деятельность пособников нацистов

В литовском учебнике истории для 10-ых классов нашли восхваление деятельности пособников нацистов, так называемых «лесных братьев». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Лесными братьями» называют националистические движения, действовавшие на территориях прибалтийских республик СССР в 1940-1950-ые годы. Во время Великой Отечественной войны они участвовали в геноциде мирных жителей на оккупированных немцами территориях.

«Авторы пытаются обелить длившуюся десять лет террористическую активность "лесных братьев", несмотря на то, что те были причастны к гибели мирного населения республики. В учебнике также героизируется борьба "лесных братьев" с созданием колхозов», — говорится в публикации.

Ранее освобождение Молдавии советскими войсками было представлено в новом молдавском учебнике как «серьезная проблема» для Румынии. Лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович отметил, что этот учебник стал частью программы оправдания нацизма в республике.