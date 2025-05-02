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08:13, 2 мая 2025Бывший СССР

Сталинградскую битву в учебнике по истории Молдавии назвали катастрофой

Сталинградскую битву в новом молдавском учебнике по истории назвали катастрофой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Новый молдавский учебник по истории для старших классов о событиях Второй мировой войны с точки зрения румын назвали катастрофой, пишет РИА Новости.

Авторы учебника уделили отдельное внимание участию Румынии во Второй мировой войне на стороне Гитлера. Корреспондент РИА Новости заметил, что молдавские старшеклассники должны аргументировать участие румын в войне и оправдывать жертвы румынской армии.

В тексте учебника утверждается, что румынские войска сражались за освобождение Бессарабии и северной Буковины, игнорируя тот факт, что они были оккупантами. Освобождение Молдавии советскими войсками представлено как «серьезная проблема» для Румынии.

Алексей Петрович, лидер молдавского оргкомитета «Победа», отметил, что этот учебник стал частью программы оправдания нацизма в Молдавии, активно развивавшейся с 1990-х годов. Он выразил возмущение тем, что в учебнике советские войска названы оккупационными, тогда как румынские – «войсками освобождения», а румынский диктатор Ион Антонеску представлен положительно.

Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким возмутилась, когда увидела в итальянских учебниках по географии изображение полуострова Крым как части Российской Федерации. Ким совместно с другими активистами подготовила досье, решив расширить область мониторинга на учебники по истории.

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