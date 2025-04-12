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21:57, 12 апреля 2025Бывший СССР

На Украине возмутились итальянскими учебниками с изображением российского Крыма

Вице-президент NAU Ким возмутилась, увидев в учебниках Италии российский Крым
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким возмутилась, когда увидела в итальянских учебниках по географии изображение полуострова Крым как части Российской Федерации. Она заявила об этом украинскому телеканалу «Новини Live».

«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010-2024 годах. <...> С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ», — указала Ким.

Этот момент не единственный, который смутил украинскую активистку: в некоторых учебных пособиях события в Донбассе представлены как внутреннее противостояние между украиноязычными и русскоязычными жителями. Ким совместно с другими активистами подготовила досье, решив расширить область мониторинга на учебники по истории.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов оценил шансы на юридическое признание российского статуса полуострова мировым сообществом. Он подчеркнул, что в 2014 году были соблюдены все международные нормы, включая устав ООН.

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