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08:32, 12 апреля 2025Россия

В Крыму оценили шансы на юридическое признание российского статуса мировым сообществом

Константинов заявил о неплохих шансах на признание Крыма мировым сообществом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости оценил шансы на юридическое признания российского статуса полуострова мировым сообществом.

«Для нас важно, чтобы в случае заключения мира Крым был юридически признан российским. Для этого есть неплохие шансы», — заявил чиновник.

Константинов считает, в 2014 году были соблюдены все международные нормы, включая устав ООН. По его словам, признание крымского референдума легитимным усилило бы позиции региона в мире, однако главным для крымчан является признание статуса Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. «Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — высказался он.

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