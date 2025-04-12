В Крыму оценили шансы на юридическое признание российского статуса мировым сообществом

Константинов заявил о неплохих шансах на признание Крыма мировым сообществом

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости оценил шансы на юридическое признания российского статуса полуострова мировым сообществом.

«Для нас важно, чтобы в случае заключения мира Крым был юридически признан российским. Для этого есть неплохие шансы», — заявил чиновник.

Константинов считает, в 2014 году были соблюдены все международные нормы, включая устав ООН. По его словам, признание крымского референдума легитимным усилило бы позиции региона в мире, однако главным для крымчан является признание статуса Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. «Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — высказался он.