Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям

Президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. С таким заявлением он выступил в ходе выступления перед общинами Черниговской области, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил возможность возвращения на Украины на границы 1991 года и не отказался от своего требования. При этом политик допустил сохранение территорий за Россией и подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

19 марта Зеленский заявил, что признание утраченных Украиной территорий российскими является красной линией для Киева. По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.