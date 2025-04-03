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17:00, 3 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс по подконтрольным России территориям. С таким заявлением он выступил в ходе выступления перед общинами Черниговской области, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — подчеркнул политик.

Зеленский оценил возможность возвращения на Украины на границы 1991 года и не отказался от своего требования. При этом политик допустил сохранение территорий за Россией и подчеркнул, что вооруженный конфликт не может продолжаться длительное время.

19 марта Зеленский заявил, что признание утраченных Украиной территорий российскими является красной линией для Киева. По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.

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