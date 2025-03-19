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13:23, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на требования признать Крым российским

Зеленский: Признание Крыма российским является красной линией для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.

«Для нас красной линией является признание украинских, временно оккупированных территорий, российскими. Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.

По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.

До этого он сообщил, что в среду, 19 марта, у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заключил, что без Киева закончить конфликт справедливым миром невозможно.

Вот это да!
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