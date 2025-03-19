Зеленский отреагировал на требования признать Крым российским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.
«Для нас красной линией является признание украинских, временно оккупированных территорий, российскими. Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.
По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.
До этого он сообщил, что в среду, 19 марта, у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заключил, что без Киева закончить конфликт справедливым миром невозможно.