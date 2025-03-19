Зеленский отреагировал на требования признать Крым российским

Зеленский: Признание Крыма российским является красной линией для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.

«Для нас красной линией является признание украинских, временно оккупированных территорий, российскими. Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.

По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.

До этого он сообщил, что в среду, 19 марта, у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заключил, что без Киева закончить конфликт справедливым миром невозможно.