Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Зеленский: Сегодня у меня будет разговор с Трампом

Сегодня у президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится разговор. Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции, трансляция доступна на Youtube.

Он добавил, что ожидает услышать от Трампа детали его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также сообщил, что представители Украины и США провели «хорошую встречу» в Джидде. Он заключил, что без Киева закончить конфликт справедливым миром невозможно.

Ранее издание Politico сообщило, что в тайных переговорах США с политическими противниками президента Зеленского участвовали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и журналист Такер Карлсон. Отмечается, что это делалось с целью повысить на Украине популярность идеи провести выборы до окончания конфликта.

До этого Зеленский прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России. «Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил министерство иностранных дел», — сказал он.