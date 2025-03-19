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09:14, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России

Зеленский: Украина изучит выход США из группы по расследованиям против России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев изучит причины выхода США из международной группы по расследованиям против России в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил министерство иностранных дел», — рассказал политик.

Зеленский прокомментировал решение министерства юстиции США выйти из международной группы по расследованиям против России и заявил, что на данный момент ему пока неизвестны детали. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил его в маловероятности данного решения. Политик подчеркнул, что дипломаты подготовят ему отчет по вопросу через два дня.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что США отказали Европе в проведении расследований против России. Как отмечает газета, администрация президента США Дональда Трампа приняла соответствующее решение «без лишнего шума».

Вот это да!
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