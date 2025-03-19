Зеленский прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России

Зеленский: Украина изучит выход США из группы по расследованиям против России

Киев изучит причины выхода США из международной группы по расследованиям против России в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Я увидел это в медиа, но оно не дает мне полностью ситуацию, полностью картину. Я попросил министерство иностранных дел», — рассказал политик.

Зеленский прокомментировал решение министерства юстиции США выйти из международной группы по расследованиям против России и заявил, что на данный момент ему пока неизвестны детали. По его словам, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил его в маловероятности данного решения. Политик подчеркнул, что дипломаты подготовят ему отчет по вопросу через два дня.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что США отказали Европе в проведении расследований против России. Как отмечает газета, администрация президента США Дональда Трампа приняла соответствующее решение «без лишнего шума».