США отказали Европе в проведении расследований против России

NYT: США покинут группу по расследованиям против России на Украине

США оповестили Европу, что покинут международную группу, которая занимается «расследованиями» против России в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о том, что Вашингтон выйдет из международной группы, созданной для расследования действий сил, ответственных за конфликт на Украине», — передает издание.

Как отмечает газета, администрация президента США Дональда Трампа приняла соответствующее решение в рамках программы по перераспределению государственных расходов.

9 марта стало известно, что США выступили в G7 («Большая семерка») против создания группы по борьбе с обходом санкций против России. Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен предотвратить использование враждебной риторики в адрес Москвы на встрече G7, поскольку Белый дом привержен идее проведения мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине.