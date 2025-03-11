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08:40, 11 марта 2025Мир

США захотели избавиться от враждебной риторики в адрес России

Рубио: США хотят предотвратить враждебную риторику в адрес России на встрече G7
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: SAUL LOEB / Reuters

США намерены предотвратить использование враждебной риторики в адрес России на встрече министров иностранных дел стран G7 («Большая семерка»), которая пройдет с 12 по 14 марта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Die Zeit.

«Мы считаем, что враждебная риторика порой затрудняет усадку конфликтующих сторон за стол переговоров. И речь не идет о принятии чьей-либо стороны. США не могут поддержать ни одно заявление, которое не соответствует нашей позиции, заключающейся в том, чтобы начать переговоры», — отметил госсекретарь.

По словам Рубио, что главы МИД других стран G7 «могут иметь иные взгляды на ситуацию», но «в настоящее время США привержены идее проведения мирных переговоров» об урегулировании конфликта на Украине.

9 марта стало известно, что США выступили в G7 против создания группы по борьбе с обходом санкций против России. Кроме того, Вашингтон настаивает на включении в общем итоговом заявлении по итогам встречи глав МИД более жестких формулировок в отношении Китая.

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