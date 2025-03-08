США в G7 выступили против создания группы по борьбе с обходом санкций против РФ

США выступили в G7 против создания группы по борьбе с обходом санкций против РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В материале говорится, что США отвергли предложение председательствующей G7 Канады, которая хотела создать группу по противодействию «теневому флоту» танкеров России.
Кроме того, Вашингтон настаивает на включении в общем итоговом заявлении по итогам встречи глав МИД G7 более жестких формулировок в отношении Китая. При этом США пытаются смягчить в коммюнике риторику против РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании восстановить G8 с участием России. Он назвал ошибкой исключение Москвы из объединения.
.