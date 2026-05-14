Евросоюз обвинили в желании продолжать боевые действия на Украине

Часть представителей Европейского союза (ЕС) хотят продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар, пишет ТАСС.

Политик отметил, что в Европе есть те, кто призывает к миру. «С другой стороны, есть и голоса, которые говорят обратное: что нужно как можно больше инвестировать в войну на Украине», — подчеркнул он.

По его словам, последний заем на 90 миллиардов долларов, в котором Словакия не участвует, является признаком того, что «часть представителей ЕС хочет и дальше вести эту войну или помогать Украине ее вести».

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна планирует передать Украине все оставшиеся 53 самолета F-16. При этом он отметил, что поставки истребителей могут растянуться до 2029 года.