Украинские БПЛА атаковали мирных жителей ДНР во время эвакуации

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей во время эвакуации из Родинского Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал беженец Андрей Бондарь в беседе с РИА Новости.
По его словам, эвакуация проводилась в пасхальный день. Мирные жители двигались пешком маленькими группами в сторону Лиманской шахты.
«Летит дрон, вижу — украинский, на поселке их миллион раз видел. Повезло, что рядом оказался тополь толстый. Я прыгнул туда. Пять или шесть раз он за мной летал», — рассказал собеседник агентства.
Бондарь подчеркнул, что БПЛА с закрепленными боеприпасами пролетали еще несколько раз и атаковали мирных жителей.
Ранее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали в результате атаки украинского БПЛА в городе Ясиноватая в ДНР.