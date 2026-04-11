В ДНР пять мирных граждан пострадали от удара дрона ВСУ

Пять мирных граждан пострадали от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев, передает РИА Новости.

«Сегодня в результате сброса и детонирования БПЛА повреждены четыре жилых дома в городе Ясиноватая, пострадали мирные жители: мужчины 1961, 1970 годов рождения, женщины 1994, 1967, 1941 годов рождения», — сообщил градоначальник.

По его словам, сейчас с пострадавшими работают медики, им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее серия взрывов прогремела над российским городом, их было слышно начиная с 01:50 11 апреля. В городе работает система ПВО.