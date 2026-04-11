Серия взрывов прогремела над российским городом

Shot: Серия взрывов прогремела над Новороссийском, работает ПВО

Жители Новороссийска проснулись от серии взрывов, которые начали звучать около 01:50 11 апреля. Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы продолжаются до сих пор, а в небе над Черным морем видны яркие вспышки.

Люди утверждают, что слышны звуки, похожие на двигатель газонокосилки, а силами противовоздушной обороны (ПВО) России сбито уже минимум два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого глава города-героя Андрей Кравченко в своем официальном Telegram-канале сообщил, что объявлена угроза атаки вражеских беспилотников.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — добавил Кравченко.

Ранее в подмосковных Мытищах произошел мощный взрыв в негазифицированном 17-этажном жилом доме.