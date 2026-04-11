Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:53, 11 апреля 2026Россия

Серия взрывов прогремела над российским городом

Shot: Серия взрывов прогремела над Новороссийском, работает ПВО
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители Новороссийска проснулись от серии взрывов, которые начали звучать около 01:50 11 апреля. Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы продолжаются до сих пор, а в небе над Черным морем видны яркие вспышки.

Люди утверждают, что слышны звуки, похожие на двигатель газонокосилки, а силами противовоздушной обороны (ПВО) России сбито уже минимум два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого глава города-героя Андрей Кравченко в своем официальном Telegram-канале сообщил, что объявлена угроза атаки вражеских беспилотников.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной», — добавил Кравченко.

Ранее в подмосковных Мытищах произошел мощный взрыв в негазифицированном 17-этажном жилом доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok