Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Подмосковье

01:46, 11 апреля 2026Россия

Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме в Мытищах, один человек погиб
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Shot

Мощный взрыв прогремел в 17-этажном доме на улице Станционной в подмосковных Мытищах поздним вечером 10 апреля, а после начался пожар и из квартиры на 11-м этаже повалил черный густой дым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Пламя быстро перекинулось на соседние квартиры и на этажи выше. Жители дома выходили на балконы и просили о помощи, спасаясь от едкого дыма.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и медики. По данным МЧС, в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

Спасатели работают на месте возгорания уже более трех часов. Что стало причиной взрыва — пока неизвестно, дом не газифицирован.

Ранее в многоэтажном доме в Петербурге прогремел сильный взрыв, в результате которого пострадали трое детей.

