В многоэтажном доме в Петербурге прогремел сильный взрыв, ранены трое детей

В многоэтажном доме в Петербурге прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате происшествия пострадали трое детей. Взрыв произошел в трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе. В помещении на восьмом этаже взорвался газовый туристический баллон.

По предварительным данным, с ним играли дети, оставшиеся без присмотра. Все трое госпитализированы с отравлением продуктами горения и ожогами легкой степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

В апреле в московском бизнес-центре произошел взрыв кислородного баллона. Из-за этого были разбиты окна на всем этаже, повреждения получили припаркованные у здания автомобили. Два человека оказались с травмами.