Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 4 апреля 2026Россия

В многоэтажном доме в Петербурге прогремел сильный взрыв, ранены трое детей
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В многоэтажном доме в Петербурге прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате происшествия пострадали трое детей. Взрыв произошел в трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе. В помещении на восьмом этаже взорвался газовый туристический баллон.

По предварительным данным, с ним играли дети, оставшиеся без присмотра. Все трое госпитализированы с отравлением продуктами горения и ожогами легкой степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

В апреле в московском бизнес-центре произошел взрыв кислородного баллона. Из-за этого были разбиты окна на всем этаже, повреждения получили припаркованные у здания автомобили. Два человека оказались с травмами.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok