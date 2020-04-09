Появилось видео с места взрыва в московском бизнес-центре

Появилось видео с места взрыва кислородного баллона в московском бизнес-центре «Панорама». Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Судя по роликам, на девятом этаже бизнес-центра на 2-й Брестской улице выбиты все стекла, припаркованные на улице автомобили получили повреждения. На кадрах с коптера видно, что взрыв уничтожил целый этаж.

Взрыв в московском бизнес-центре «Панорама», по предварительным данным, произошел в бойлерной. Причиной взрыва стал разгерметизированный кислородный баллон. Изначально было известно об одном пострадавшем, однако позднее, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова заявила «Ленте.ру», что в результате инцидента пострадали двое. По факту ведется проверка.

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