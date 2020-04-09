В бизнес-центре в Москве произошел взрыв

В здании бизнес-центра в Москве на 2-й Брестской улице произошел взрыв. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По информации источника агентства, взрыв произошел на восьмом этаже. Напротив бизнес-центра находится здание посольства Словакии. В настоящее время возгорание на площади пять квадратных метров ликвидировано.

Видео: t.me/bazabazon

Кадры с места взрыва опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

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