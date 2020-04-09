Появились подробности взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве, предположительно, произошел в бойлерной. О подробностях произошедшего сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, площадь возгорания, последовавшего после взрыва, составила пять квадратных метров, его потушили. Взрыв выбил стекла и повредил внутренние перегородки.

В МЧС подтвердили информацию и уточнили, что взрыв произошел «в районе 10-го этажа». В ведомстве сообщили, что никто не пострадал.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, на девятом этаже проводился ремонт, и из-за неправильных действий рабочих взорвался водонагреватель.

О взрыве в здании бизнес-центра стало известно ранее 9 апреля. Напротив него находится здание посольства Словакии.

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