Появились подробности взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве, предположительно, произошел в бойлерной. О подробностях произошедшего сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, площадь возгорания, последовавшего после взрыва, составила пять квадратных метров, его потушили. Взрыв выбил стекла и повредил внутренние перегородки.
В МЧС подтвердили информацию и уточнили, что взрыв произошел «в районе 10-го этажа». В ведомстве сообщили, что никто не пострадал.
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, на девятом этаже проводился ремонт, и из-за неправильных действий рабочих взорвался водонагреватель.
О взрыве в здании бизнес-центра стало известно ранее 9 апреля. Напротив него находится здание посольства Словакии.