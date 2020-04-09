Число жертв пожара в доме престарелых в Москве достигло четырех

Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве достигло четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Еще десять человек в результате происшествия пострадали.

Возгорание в здании произошло в среду, 8 апреля. По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, потом перекинулся на первый. В здании произошло сильное задымление. Ранее сообщалось, что 50 человек были эвакуированы из здания, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

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