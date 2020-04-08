Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух

Число жертв пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве выросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.

По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, потом перекинулся на первый. В здании произошло сильное задымление.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте написал, что в доме престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания.

Ранее сообщалось, что 50 человек были эвакуированы из здания, еще 13 спасены сотрудниками МЧС. На данный момент пожар ликвидирован.

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