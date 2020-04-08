Один человек погиб в результате пожара в доме престарелых в Москве. Он надышался угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Стало известно, что здание, в котором произошло возгорание, является домом престарелых «Третий возраст». По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, потом перекинулся на первый.

Ранее сообщалось, что 50 человек были эвакуированы из здания, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС. На данный момент пожар ликвидирован.

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