Возбуждено уголовное дело после пожара в доме престарелых

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по городу Юлию Иванову.

По данным следствия, в доме престарелых находилось более 50 человек.

По предварительным данным, пожар начался с подвального этажа, потом перекинулся на первый. В здании произошло сильное задымление. Ранее сообщалось, что 50 человек были эвакуированы из здания, еще 13 были спасены сотрудниками МЧС. Два человека погибли.

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