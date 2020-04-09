Названа причина взрыва в московском бизнес-центре

Причиной взрыва в московском бизнес-центре «Панорама» стал разгерметизированный кислородный баллон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
«В ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона», — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, несущие конструкции здания не повреждены. Пострадала одна женщина, у нее выбит зуб. Предположительно, хлопок произошел в бойлерной примерно на 10 этаже, были выбиты стекла, повреждены внутренние перегородки. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, его потушили.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!