Стало известно о первом пострадавшем при взрыве в бизнес-центре в Москве

При взрыве в бизнес-центре «Панорама» в Москве пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Предварительно, пострадала одна женщина, у нее выбило зуб», — добавил собеседник агентства. По его словам, спасатели устанавливают местонахождение десяти человек, которые были недалеко от места взрыва.

Ранее в МЧС сообщили ТАСС, что в результате взрыва никто не пострадал.

О взрыве в здании бизнес-центра стало известно ранее 9 апреля. Площадь возгорания, последовавшего после взрыва, составила пять квадратных метров, его потушили. Взрыв выбил стекла и повредил внутренние перегородки здания. Напротив него находится здание посольства Словакии.

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