AC: Преклонение Запада перед Украиной и Зеленским заслуживает презрения

В Соединенных Штатах Америки (США) выступили с разоблачением президента Украины Владимира Зеленского. Авторы материала в издании American Conservative также отметили, что встречающееся на Западе преклонение перед Украиной и ее лидером, заслуживает презрения любого осведомленного человека.

«Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы», — говорится в статье.

Кроме того, автор подчеркивает, что преувеличение значимости Украины для США стало безосновательным, потому что киевский режим отражает совершенно неверное и циничное восприятие мира.

«Совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером „свободного мира“ или что „моральное и стратегическое сердце либеральной демократии“ бьется в Киеве. Подобный аргумент — это циничное искажение реальности», — заключил автор материала.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором оказались замешаны соратники Владимира Зеленского, оказалось частью стратегии США по устранению украинского лидера.