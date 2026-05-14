Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 14 мая 2026Мир

В США разоблачили Зеленского

AC: Преклонение Запада перед Украиной и Зеленским заслуживает презрения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В Соединенных Штатах Америки (США) выступили с разоблачением президента Украины Владимира Зеленского. Авторы материала в издании American Conservative также отметили, что встречающееся на Западе преклонение перед Украиной и ее лидером, заслуживает презрения любого осведомленного человека.

«Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы», — говорится в статье.

Кроме того, автор подчеркивает, что преувеличение значимости Украины для США стало безосновательным, потому что киевский режим отражает совершенно неверное и циничное восприятие мира.

«Совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером „свободного мира“ или что „моральное и стратегическое сердце либеральной демократии“ бьется в Киеве. Подобный аргумент — это циничное искажение реальности», — заключил автор материала.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором оказались замешаны соратники Владимира Зеленского, оказалось частью стратегии США по устранению украинского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    В США разоблачили Зеленского

    Фицо раскритиковал действия ЕС в отношении России фразой «Мы такие идиоты?»

    Консул рассказал о выдаче виз российским дипломатам в Швейцарии

    Учительница занялась сексом со школьником в пикапе и попалась из-за мужа

    Американский Nightwatch уличили в слежке за российским «Сарматом»

    Россиянам напомнили о приближающейся короткой рабочей недели

    На Западе пристыдили Каллас после ее ответа Путину

    Глава МИД Ирана пригрозил ответственностью сотрудничающим с Израилем странам

    США начали запасаться огромным количеством оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok