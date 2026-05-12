15:39, 12 мая 2026

Расследование НАБУ против соратников Зеленского связали с попытками США устранить его

Варвара Кошечкина

Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором оказались замешаны соратники украинского лидера Владимира Зеленского, оказалось частью стратегии США по его устранению. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Все дело против Зеленского, именно против этой организованной преступной группировки, о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, поскольку огромные деньги приходили, а также европейских денег — следствие команды, которую дали американцы», — написал он.

По словам украинского политика, президент США Дональд Трамп неоднократно выражал крайнее недовольство главой Украины, а также считал, что Зеленский занимает не подходящее ему положение.

«Как только он примет решение, или его окружение примет решение, что его надо убирать, его уберут, причем могут убрать самым жестким способом», — заключил Азаров.

Ранее глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции. Он отметил, что в рамках расследования проверяются другие следственные версии относительно принадлежности того или иного имущества.

