НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, передает «РБК-Украина».

«Президент Украины не фигурирует в досудебном производстве», — заявил Кривонос.

По его словам, в рамках расследования проверяются другие следственные версии относительно принадлежности того или иного имущества.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода.