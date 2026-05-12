Бывший СССР
14:58, 12 мая 2026

НАБУ сделало заявление об участии Зеленского в коррупционном деле

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования о коррупции. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, передает «РБК-Украина».

«Президент Украины не фигурирует в досудебном производстве», — заявил Кривонос.

По его словам, в рамках расследования проверяются другие следственные версии относительно принадлежности того или иного имущества.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода.

