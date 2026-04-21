02:15, 21 апреля 2026

В США сообщили о возможном расколе в команде Трампа

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Американские эксперты в беседе с «Известиями» сообщили о возможном расколе в команде президента США Дональда Трампа.

Из-за усиливающихся противоречий на фоне конфликта с Ираном и других спорных решений администрации постепенно формируется другой лагерь, который может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс. Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров напомнил, что политик с самого начала выступал против войны на Ближнем Востоке, аналогичной позиции, как стало известно, придерживалась глава нацразведки Тулси Габбард, хотя она и не высказывала своего мнения открыто.

По словам эксперта, другие люди из окружения Трампа могут подтолкнуть президента к завершению конфликта, если действия США не приведут к победе, а политические издержки увеличатся.

Разногласия в команде также усилились после недавней перепалки главы Белого дома с Папой Римским. «Однако я не думаю, что Вэнс или [госсекретарь США Марко] Рубио отвернутся от него, если не увидят, что его положение безнадежно и у них появится возможность захватить власть или получить огромный политический капитал в преддверии следующих выборов», — сказал Кузмаров.

Ветеран Ирака и экс-капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо предположил, что риторика Трампа будет способствовать потере религиозного электората в 2028 году. На этом фоне Вэнс, Рубио и другие кандидаты могут дистанцироваться от президента.

Ранее Трамп попробовал объяснить Папе Римскому необходимость воевать с Ираном. Появление у Тегерана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков, заявил политик.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    В США сообщили о возможном расколе в команде Трампа

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    У женщины в мозге завелся червь длиной восемь сантиметров

    Легендарный iPhone похоронят

    В США указали на отстраненность Трампа от конфликта на Украине

    Все новости
