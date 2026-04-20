Трамп попробовал объяснить Папе Римскому необходимость воевать с Ираном

NYP: Трамп заявил Папе Льву XIV, что ядерное оружие Ирана угрожает католикам

Появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков. Об этом в разговоре с Папой Римским Львом XIV рассказал президент США Дональд Трамп, его цитирует газета The New York Post (NYP).

«Я сказал папе, что нельзя позволить им обладать ядерным оружием, потому что они его применят, и погибнут миллионы людей, включая итальянцев и католиков по всему миру», — передает издание слова амеркианского лидера.

Ранее советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран ответит Вашингтону «окончательным наказанием, ответом, который может выйти за пределы региона, изменив будущий миропорядок».