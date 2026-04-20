20:46, 20 апреля 2026Мир

Трамп попробовал объяснить Папе Римскому необходимость воевать с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков. Об этом в разговоре с Папой Римским Львом XIV рассказал президент США Дональд Трамп, его цитирует газета The New York Post (NYP).

«Я сказал папе, что нельзя позволить им обладать ядерным оружием, потому что они его применят, и погибнут миллионы людей, включая итальянцев и католиков по всему миру», — передает издание слова амеркианского лидера.

Ранее советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран ответит Вашингтону «окончательным наказанием, ответом, который может выйти за пределы региона, изменив будущий миропорядок».

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
