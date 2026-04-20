Иран пригрозил США «окончательным наказанием»

Иран заявил, что любая ошибка США обернется наказанием и изменением миропорядка

Иран ответит США на любую попытку затянуть военный конфликт. С таким предупреждением на странице в соцсети Х выступил советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер.

«Мы бдительно следим за тем, чтобы переговоры не стали прикрытием для стратегии "войны на истощение" и затягивания войны. В этом балансе любая ошибка противника приведет к окончательному наказанию, ответу, который может выйти за пределы региона, изменив будущий миропорядок», — написал иранский чиновник.

Ранее Тегеран пообещал помогать проходу российских судов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.