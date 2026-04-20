Иран пообещал помогать российским судам в Ормузском проливе

В МИД рассказали, что Иран пообещал помогать проходу российских судов в Ормузе

Иран обещает помогать проходу российских судов в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении российского МИД по итогам телефонной беседы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его иранского коллеги Аббаса Аракчи.

«Иранская сторона подтвердила готовность делать все от нее зависящее для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через упомянутую водную артерию», — указывает ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продление истекающего в ближайшие дни двухнедельного перемирия с Ираном окажется «крайне маловероятным», а если договоренностей не будет в указанные сроки, Ормузский пролив останется заблокированным.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.