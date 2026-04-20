18:32, 20 апреля 2026Экономика

Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

Трамп заявил, что не продлит перемирие с Ираном в случае отсутствия соглашения
Дмитрий Воронин

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что продление истекающего в ближайшие дни двухнедельного перемирия с Ираном окажется «крайне маловероятным» в случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто до вечера среды по вашингтонскому времени. Об этом глава Соединенных Штатов рассказал корреспонденту Bloomberg в ходе телефонного интервью.

По словам Трампа, если договоренностей не будет в указанные сроки, Ормузский пролив останется заблокированным. «Я не собираюсь спешить с заключением плохой сделки. У нас есть все время в мире», — оценил перспективы американский лидер.

При этом другому американскому изданию он сообщил, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса вечером 20 апреля прибудет для переговоров в столицу Пакистана, и стороны настроены серьезно.

Стоимость нефти в понедельник вернулась к росту на фоне разъяснений по поводу поставок через Ормузский пролив, последовавших за комментариями представителей США и Ирана об их открытии. В пятницу после заявления главы МИД Ирана о том, что пролив полностью открыт на время перемирия между Израилем и Ливаном цены резко упали, но потом Трамп подчеркнул, что блокада иранских портов остается в силе, Тегеран снова перекрыл пролив, а военные США перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

