Трамп сделал заявление о переговорах США и Ирана

Трамп: Делегация США в понедельник прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном

Делегация США с участием американского вице-президента Джей Ди Вэнса вечером в понедельник, 20 апреля, прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает The New York Post.

По его словам, стороны настроены серьезно. Президент отметил, что делегация также включает в себя спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

«Мы должны провести переговоры (...) Поэтому я считаю, что сейчас никто не играет в игры», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что держит под контролем ситуацию в Ормузском проливе. При этом американский лидер подчеркнул, что очень разочарован союзниками Соединенных Штатов.