Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 20 апреля 2026Мир

Трамп заявил о полном контроле над ситуацией в Ормузском проливе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что держит под контролем ситуацию в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с журналисткой французского телеканала TF1.

«Конечно, я разочарован союзниками. Конечно. Это очень плохо… Но все в порядке, у меня все под контролем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы о ситуации в стратегически важном регионе. Запись беседы опубликовал сам телеканал.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился на постоянное открытие Ормузского пролива. Также он добавил, что параллельно Тегеран при содействии Вашингтона занимается устранением морских мин в проливе. Трамп назвал происходящее «великим и выдающимся днем для всего мира».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok