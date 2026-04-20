Президент США Трамп заявил о полном контроле над ситуацией в Ормузском проливе

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что держит под контролем ситуацию в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с журналисткой французского телеканала TF1.

«Конечно, я разочарован союзниками. Конечно. Это очень плохо… Но все в порядке, у меня все под контролем», — сказал Трамп, отвечая на вопросы о ситуации в стратегически важном регионе. Запись беседы опубликовал сам телеканал.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился на постоянное открытие Ормузского пролива. Также он добавил, что параллельно Тегеран при содействии Вашингтона занимается устранением морских мин в проливе. Трамп назвал происходящее «великим и выдающимся днем для всего мира».