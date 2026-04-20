16:23, 20 апреля 2026Экономика

Нефть подорожала после разъяснений по поводу Ормузского пролива

Дмитрий Воронин

Фото: Eli Hartman / Reuters

Цены на нефть в понедельник вернулись к росту на фоне разъяснений по поводу поставок через Ормузский пролив, последовавших за комментариями представителей США и Ирана об их открытии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала стоимость барреля марки Brent выросла до 95 долларов, прибавляя более пяти процентов после того как в пятницу, 17 апреля показатель обвалился, устремившись к 85 долларам.

Это произошло после заявления главы МИД Ирана о том, что Ормузский пролив полностью открыт на время перемирия между Израилем и Ливаном, к которому американский президент Дональд Трамп добавил, что Тегеран якобы согласился «никогда больше» его не закрывать.

Также Трамп отметил, что блокада иранских портов остается в силе, после чего Иран снова перекрыл пролив, а военные США перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. В результате ситуация вокруг переговоров, которые планировалось возобновить в ближайшее время, остается неопределенной.

