21:25, 18 апреля 2026Мир

Иран снова перекрыл Ормузский пролив

КСИР: Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его лишь после снятия морской блокады США. Об этом сообщают военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», — указано в сообщении.

До тех пор Тегеран будет считать проход судов через пролив «сотрудничеством с врагом», отмечается в заявлении ВМС КСИР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на постоянное открытие Ормузского пролива. «Иран согласился никогда больше не закрывать Ормузский пролив. Он больше не будет использоваться как оружие против мира», — написал политик.

