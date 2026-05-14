Страна ЕС ввела уголовную ответственность за осквернение советских памятников

Уголовная ответственность за осквернение советских памятников введена в Словакии

Правительство Словакии ввело уголовную ответственность за осквернение памятников Второй Мировой войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-спикера национального совета (парламента) Словакии Тибора Гашпара.

Гашпар подчеркнул, что повреждение памятников советским воинам-освободителям в Восточной Европе нужно осуждать, потому что люди, которые похоронены в этих местах не виноваты в сегодняшней ситуации на Украине и том, что у кого-то могут быть иные идеологические взгляды.

«Они отдали свои жизни — и это были молодые люди. За свободу, за то, что мы сегодня можем быть теми, кто мы есть, и за то, что в Европе не победил фашизм. Поэтому я этого [осквернения памятников] не понимаю», — добавил Гашпар.

Правительство Словакии, по словам вице-спикера, считает осквернение мемориалов и памятников серьезной вещью, поэтому было принято решение внести это в Уголовный кодекс как уголовное преступление.

Ранее в Австрии было начато расследование после того, как неизвестные в ночь на 9 мая осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплац.